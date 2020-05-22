موسكو تعرب عن امتنانها لواشنطن للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرجي ريابكوف، اليوم، عن امتنان بلاده للولايات المتحدة للمساعدة التي قدمتها في مكافحة جائحة فيروس كورونا.

خلال مناقشة عبر الإنترنت نظمها صندوق جورتشاكوف: "تسلمنا أمس الدفعة الأولى من 50 جهاز تنفس اصطناعي من الولايات المتحدة، إن مثل هذه البادرات، في رأينا، طبيعية تمامًا، فهي ذات طابع إنساني بحت، نحن ممتنون للجانب الأمريكي على المساعدة المقدمة في هذه المرحلة"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

هذا وكانت الدفعة الأولى من أجهزة التنفس الاصطناعي وعددها 50 جهازا، قد وصلت يوم أمس الخميس، إلى موسكو، بواسطة طائرة شحن تابعة للقوات الجوية الأمريكية.

ومن المتوقع وصول دفعة جديدة من أجهزة التنفس الاصطناعي وعددها 150 جهازا، خلال الأسبوع القادم. وستكون بعهدة مركز "بيروغوف". ليتم توزيعها لاحقا على المؤسسات الطبية الروسية، مع مراعاة الوضع الصحي الوبائي واعتمادًا على الحاجة الحقيقية لها.

وكان مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، تسجيل 8894 إصابة جديدة بالفيروس، من بينها 2988 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 326448 إصابة.