إجراء تجارب على خمسة أدوية مضادة لفيروس كورونا في روسيا

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، عن إجراء اختبارات على خمسة أدوية لفيروس "كورونا"، مشيرة إلى أن بعض هذه الأدوية من إنتاج شركات محلية روسية.

وقالت جوليكوفا - خلال اجتماع بمجلس الاتحاد الروسي "الغرفة العليا للبرلمان" عبر "الفيديو"، اليوم الأربعاء، إنه تم أيضا إدراج 24 نظام اختبار للكشف عن عدوى الفيروس "التاجي " في السجل الحكومي للمعدات الطبية في روسيا، وإن هذه الأنظمة تستخدم في تشخيصها طريقتي "PCR وELISA".

وأضافت أن الاختبارات للكشف عن الفيروس "التاجي تجري الآن في 650 مختبرا حكوميا، وكذلك في 90 معملا خاصا، مشيرة إلى أنه يجري حاليا تطوير 47 لقاحا ضد الفيروس "التاجي " في روسيا.

وأعربت عن أملها في أن يعطي بعض هذه اللقاحات نتائج ملموسة، موضحة أنه تم تخصيص 3.1 مليار "روبل" من ميزانية الدولة لتطوير الاختبارات واللقاحات المضادة للفيروس "التاجي" "كوفيد 19".