القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتـاج الحربي برقيـة تهنئـة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة حلول عيد الفطر المبارك 1441هــ.

وجاء نص البرقية: السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.. يسعدني أن أهنئ سيادتكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيده عليكم بموفور الصحة والعطاء وعلى الوطن المفدى باليمن والبركات، إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذا العيد المبارك يؤكدون وفاءهم للمهام والمسؤوليات التي يحملون أمانتها بكل الصدق والإخلاص، مؤكدين لسيادتكم ولاءهم المطلق لمصر وشعبها ووقوفهم خلف قيادتها حراساً أمناء على المسؤولية الوطنية التي كلفهم بها شعب مصر العظيم في الدفاع عن الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وحماية مقدساته وتاريخه العريق، حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق النصر خطاكم، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما أرسل الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة، وأصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيها لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة.

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيها لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة.