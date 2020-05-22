محافظ الغربية: تطهير وتعقيم 13 ألف و823 منشأة حكومية لمجابهة "كورونا"

أكد د. طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت العامة والمصالح الحكومية في جميع قرى ومراكز المحافظة في إطار التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

أوضح محافظ الغربية، أن الحملات انتهت من تطهير وتعقيم 13 ألف و 823 منشأة حكومية حتي الآن، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري.

وأضاف المحافظ ، أن أعمال التطهير والتعقيم شملت 2510 مسجد و 115 كنيسة ، و 1801 مدرسة ، و 6624 شوارع وميادين رئيسية، و 858 مواقف سيارات ، و 858 منشأة صحية، و 471 سوق ، و 26 محكمة، و 362 بنك ، و 197 قسم شرطة .