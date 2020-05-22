وكيل "تعليم الغربية" يناقش آليات عقد الامتحانات التكميلية لطلاب النقل

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بالأمس، اجتماعاً موسعاً مع وكيل المديرية، ومديري عموم المديرية من التعليم العام والفني، ومدير الأمن، ومديري المراحل التعليمية بالتعليم العام، ومديري نوعيات التعليم الفني الأربعة، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الامتحانات التكميلية لطلاب سنوات النقل.

وتبدأ الامتحانات التكميلية اعتبارًا من 21 يونيو المقبل، مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

وجاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخصوص تحديد موعد عقد الامتحانات التكميلية لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية الذين تغيبوا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر قهري مقبول.

وأوضح وكيل الوزارة خلال الاجتماع، أنه سيتم عقد امتحانات الدور الثاني، اعتبارًا من 21 يونيو 2020 وفقًا لتعليمات الوزارة الواردة في هذا الشأن.

كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لعمليات تطهير وتعقيم المدارس واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامة الطلاب والعاملين.