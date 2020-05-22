وكيل تعليم الغربية يتفقد كنترول الإعدادية: النتيجة منتصف يونيو

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمقرها بمدرسة السيدة عائشة الإعدادية للبنات، بإدارة غرب طنطا التعليمية.

وتجول "حسن" في حجرات الكنترول والحاسب الآلي، واطمأن على سير العمل بشكل سليم، وأكد ضرورة مراعاة الدقة في العمل لصالح الطلاب، والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة، وضرورة تنفيذ تعليمات الأمن، ورؤساء الحجرات.

كما شدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العمل، وتخفيض عدد الأعضاء العمل داخل الحجرات والتطهير بصفة مستمرة يوميًا، مع ضرورة ارتداء الكمامات وعدم السماح بدخول أي موظف أو مواطن دون ارتدائها.

وصرح وكيل الوزارة، أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية لازالت جارية، حيث يتم حاليًا استلام ومراجعة المشروعات البحثية من المدارس، وإعدادها للتقدير، وأنه فور الانتهاء من المراجعة والتقدير واستخراج النتيجة، سيتم عرضها على الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لاعتمادها وإعلانها خلال الاسبوع الثاني من شهر يونيو المقبل.