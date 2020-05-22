محمد منير يشكر القوات المسلحة بعد نجاح عمليته الجراحية الدقيقة

أجرى الكينج محمد منير، جراحة دقيقة في العظام وكللت بالنجاح التام تحت رعاية اللواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير المركز الطبي العالمي، وأجرى الجراحة الدقيقة اللواء الجراح العالمي رؤوف العباسي وأشرف علي فريق التخدير اللواء طبيب هاني نجيب.

ووجه الكينج، الشكر والتقدير لكل الأطباء وطاقم التمريض لما بذلوه من جهد كبير واحترافية ليعود لكامل لياقته.

كان مقررا أن يجري النجم محمد منير، الجراحة في ألمانيا وتواصل مع الأطباء وقرروا إجراءها في المستشفى الطبي العالمي بما تملكة من أساتذة جراحة عالميين وأجهزة طبية على أعلى مستوى.

وزار منير في المستشفى حشد من الأهل والأصدقاء والمقربين منهم اللواء أحمد أبراهيم محافظ أسوان السابق والدكتور حازم عطية محافظ الفيوم السابق.

وأكد منير، أنه حاليا موجود في منزله ويقوم بجلسات علاج طبيعي تحت إشراف الألمانية جينفر رايمان، وكشف عن أنه طلب عدم نشر أي أخبار أثناء وجوده في المستشفى حتى لا يرهق الأصدقاء والمحبين وسط مشاغلهم خصوصا أننا نطالب بالتباعد الاجتماعي بسبب وباء كورونا، وبصوت يعلوه الفرحه والبهجة قال: "وعدتكم بحفلة رائعة واليوم أقول لكل جمهوري انتظروني يوم الجمعة المقبل 29 مايو معايدة لكل جمهوري، و يتم بثها مباشر من منزلي".