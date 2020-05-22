فيديو.. خالد الجندي عن "الشهداء": رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه

وجه الشيخ خالد الجندي التحية لكل شهداء مصر الأبرار، قائلًا: "تحية لكل شهيد على تراب مصر. تحية لكل قطرة دماء سالت على الأرض الطاهرة.. تحية لرجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه.. تحية لكل أمهات الشهداء.. تحية لوطن استطاع أن يفرز ويخرج مثل هؤلاء الرجال الأوفياء".

وأضاف الجندي خلال حديثه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على شاشة "dmc"، "تحية لضربات الأمن.. تحية لرجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه.. تحية لكل إنسان كان وفيًا مع نفسه ومع الله".

وأشار "الجندي" في حديثه إلى بيان وزارة الداخلية الذي أعلن عن خلية إرهابية إخوانية ممولة من جهات خارجية، وكانت تعمل على بث الشائعات، عن طريق تصوير وتجهيز مايسمى بالأفلام الوثائقية التي تبث في قناة الجزيرة "الصهيونية التي لن تكف أبدًا ولن ننسى ثأرنا معها"، حسب وصف الشيخ خالد الجندي.

وتابع الجندي: "الحمد لله رب العالمين كشفها الله على رؤس الأشهاد، يقومون بتمويل أفلام وثائقية مزورة وكاذبة للكذب والإفتراء على أمور داخلية عكس الواقع، وعلى غير صحيح الحقيقة، ويقومون بتصوير أفلام مفبركة لمحاولة إظهار مصر في صورة المتخبط اقتصاديًا واجتماعيًا".