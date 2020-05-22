دمياط تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة في دمياط، برئاسة الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها حالتين من الدقهلية، وحالة من كفر الشيخ، مشيرة إلى أنه جاري تحويل الحالات لمستشفيات العزل.

وأعلن "طلحة"، تزايد الإصابات في محافظة دمياط منذ الأسبوع الماضي، بعد تسجيل 22 إصابة في كفر المنازلة بعد تنظيم عائلة لعزومة إفطار دون اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، فضلا عن تسجيل 7 إصابات بدائرة مركز الزرقا لنفس السبب.

وأضاف أن الإصابات في كفر المنازلة والزرقا غير مقبولة أو مبررة، حيث نتجت بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة بسبب تنظيم عزومات دون أي احتياطات.