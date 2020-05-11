البحوث الإسلامية يوضح مفهومي الوسطية والاعتدال في الإسلام

قال الدكتور أحمد همام، مدير عام المجمع الديني بمجمع البحوث الإسلامية، إنّ مفهوم الوسطية والاعتدال يتساويان في شتى المفاهيم، إذ إنّ الشيطان يفرح بالمسلم المتهاون أو المبالغ في غلو العبادات.

وأضاف همام، خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يامصر"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أنّ صاحب الغلو دائما متشدد يجعل ضميره ميتا مع الوقت بسبب شدة التشدد والتعب: "إحنا محكومين بفطرة، لكن لما نتشدد مش هنقدر نستمر، هييجي وقت ويحصل عندك خيال ووهم وابتعاد كامل عن الدين"،.

وأوضح أنّ المنهج الإسلامي وسطي واضح ومستنير، أحضره الله وجعله خاتمه الأديان ليبين الوسطية الحقيقية، ويخرج بالناس من أغلال الضيق والشدة إلى الوسطية والسهولة والتناغم مع الوضع المعاصر لكل زمن بكل أفراده ومجالاته.

وأكد أنّه يجب على المسلمين اتخاذ رخصه الله في الصلاة أو الوضوء أو الصيام: "ربنا أدانا رخص كثير، للتيسير على العباد ورفع المشقة والحرج".