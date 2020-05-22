توقعات طقس 72 ساعة.. أمطار خفيفة على معظم المناطق ورياح مثيرة للأتربة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس في الفترة من 23 حتى 25 مايو الحالي.

ويتوقع الخبراء أن تنخفض درجات الحرارة غدًا، السبت، ليسود طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، مع تكون الشبورة المائية صباحًا على معظم المناطق، وتتساقط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها يوم الأحد ليسود طقس لطيف نهارًا، مائل للبرودة ليلًا وتتكون الشبورة المائية صباحًا على معظم المناطق، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

أما يوم الاثنين يتوقع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ووسط سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة:

طقس السبت 23 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 30.

طقس الأحد 24 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

طقس الاثنين 25 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.