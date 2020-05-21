الأرصاد تكشف طقس أسبوع العيد.. معتدل نهارا لطيف ليلا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال أسبوع عيد الفطر المبارك، في الفترة من الجمعة 22 مايو إلى الجمعة 29 مايو .

طقس عيد الفطر في القاهرة الكبرى

ومن المتوقع أن تتعرض القاهرة لانخفاض ملحوظ وتدريجي في درجات الحرارة بداية من الجمعة 22 إلى الجمعة 29 مايو، ليسود طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

ويتوقع أنَّ تتساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، يصاحب ذلك نشاط للرياح تكون مثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متفرقة.

طقس عيد الفطر على محافظات مصر

من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وملحوظ بداية من يوم الجمعة الموافق 22 مايو إلى الجمعة 29 مايو، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المنتظر يوم الأحد الموافق 24 مايو سقوط أمطار متوسطة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متفرقة، وتؤدى إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحرين الأحمر والمتوسط.

وتراوح متوسط درجات الحرارة خلال أسبوع العيد كالآتي:

القاهرة 36 – 29

الوجه البحري 35 – 29

السواحل الشمالية 28 – 24

جنوب سيناء 37 – 34

شمال الصعيد 37 – 30

جنوب الصعيد 41 - 35