"الأرصاد": انكسار الموجة الحارة اليوم.. ومزيد من التحسن غدا

قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية بدأت في الانكسار اليوم الجمعة، وسجلت درجة الحرارة العظمى في القاهرة بين 36 و37 درجة، بانخفاض من 6 إلى 7 درجات.

وأضاف أنه متوقع توالي انخفاض درجات الحرارة مع بداية الأسبوع المقبل لتتراوح بين 30 إلى 31 درجة، ويستمر ذلك على مدار الأسبوع.

ونصح مدير إدارة التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، بارتداء الملابس الصيفية والابتعاد عن تشغيل المراوح والتكييفات مع انكسار الموجة الحارة لعدم الإصابة بنزلات البرد.