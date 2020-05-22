مول داهية يبدأ من منزل تيمون وبومبا في الحلقة 29 من رجالة البيت

شهدت الحلقة الـ 29 من مسلسل رجالة البيت بطولة الفنان أحمد فهمي وأكرم حسني، تقرب رجل أعمال منهم من أجل شراء المنزل لاستخدامه في بناء مول كبير يدعى "مول داهية".

وتبدأ أحداث الحلقة بتقرب رجل الأعمال من عائلة تيمون وبومبا فرد فرد من أجل إقناعهم بالتوقيع على عقود بيع المنزل بعدما علم أن الجد خميس قام بيع البيت إلى كل أفراد المنزل بالتساوي.

ويقنع رجل الأعمال عم عيد وعدد من أفراد العائلة ببيع المنزل وهو ما يضعهم في مأزق وهو اقتراب بيع بيت العائلة.

مسلسل "رجالة البيت"، بطولة أحمد فهمي، أكرم حسني، آيتن عامر، لطفي لبيب، عارفة عبدالرسول، وبيومي فؤاد.

ويمكنكم متابعة المسلسل من خلال 3 قنوات خلال شهر رمضان، وأعلنت القنوات مواعيد عرض العمل على شاشتها، حيث يعرض على "CBC" الساعة 6.30 مساء، ويعاد الساعة 12.15 صباحا، و3.30 عصرا، وعلى قناة "DMC" يعرض الساعة 12 صباحا، ويعاد الساعة 6.15 صباحا، ويعرض على قناة "ON" الساعة 7.45 مساء.