فيديو.. أقوي 5 خضات لضحايا "رامز مجنون رسمي": "عسيري" المركز الأول

استعرض الفنان رامز جلال، أقوى 5 خضات للنجوم ضيوف برنامجه "رامز مجنون رسمي"، المذاع على شاشة " MBC مصر"، طوال شهر رمضان الكريم.

ووقع كل ضيوف البرنامج تحت تأثير الخضة فور ظهور "رامز" واكتشافهم أنهم ضحية المقلب هذا العام، وكان لكل منهم ردة فعل مختلفة.

وحصلت الفنانة غادة عادل، على المركز الخامس بعد صراخها فور ظهور رامز جلال، أمامها، بينما حصلت الفنانة نبيلة عبيد، على المركز الرابع، خصوصا بعد ظهور علامات الاندهاش عليها.

وحصلت الفنانة ياسمين صبري، على المركز الثالث، وحصل على المركز الثاني، الفنان باسم ياخور، والذي كان يتحدث عن رامز جلال، وبرنامجه المستفز، حسب وصفه، وفجأة ظهر أمامه رامز جلال.

وحصل على المركز الأول، الفنان حسن عسيري، بعد "الخضة" فور ظهور رامز جلال، خصوصا بعد وصف رامز جلال بـ"المزعج".

ويعرض برنامج المقالب الترفيهي "رامز مجنون رسمي"، على "MBC مصر"، بعد أذان المغرب مباشرة، ويُعاد في الواحدة بعد منتصف الليل.

ويقدم رامز جلال، برامج المقالب عبر شاشة "MBC مصر"، للموسم الخامس تواليا خلال شهر رمضان الكريم.