محمد عز يعتذر عن الظهور للحديث عن الاختيار: "أطلع ليه والبطل حي يرزق"

اعتذر الفنان محمد عز، عن ظهوره في البرامج التلفزيونية، بعد مشاركته في مسلسل الاختيار، الذي يجسد بطولة الشهيد أحمد المنسي.

وأرجع عز، سببب اعتذاره، عن الظهور في البرامج التلفزيونية، إلى أن الجندي خالد علي، الذي جسد شخصيته في المسلسل، مازال حيا يرزق، ومن ثم فإن بإمكانه الحديث عن ملحمة البرث.

وكتب عز، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "أعزائي معدين البرامج بعتذر لحضراتكم جدا انا مش هظهر في اي برنامج اتكلم عن الاختيار لأن البطل الحقيقي خالد علي موسي حي يرزق".

وأضاف: "اطلع اتكلم انا ليه عن تمثيل لما ممكن يطلع البطل يتكلم عن الحقيقه .تقبلوا اعتذاري".