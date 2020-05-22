من الأردن.. ريمان تتابع الاختيار: قرأت القرآن ووهبت ثوابه للشهداء بعد الحلقة 28

على مدار شهر كامل، لم تغفل ريمان الدويك يوما عن متابعة أحداث مسلسل الاختيار الذي انتظرته طويلا لمعرفة تاريخ البطولة للشهيد المنسي ورجال الجيش المصري الذين طالما قرأت أو سمعت عنهم بحكم حبها لمصر واهتمامها بأخبارها، تتابعه بصحبة أسرتها وتتبادل الحديث عن أحداثه مع أصدقائها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "سمعت كتير عن المنسي لما زرت مصر وكنت مشتاقة أعرف عنه"، تقول ريمان في بداية حديثها لـ"الوطن".

القضية ليست مصرية فقط بل هي حرب تستهدف كل المنطقة العربية، وبحسب تعبير الفتاة الأردنية، كلنا ضد عقيدة الكذب المزيفة التي يتبعها هؤلاء الإرهابيين، و أحمد المنسي قصته كانت مؤثرة خصوصا من التسجيلات والأحاديث التي رواها أصدقاءه عنه، وبمجرد أن تابعنا إعلانات المسلسل قبل بدء العرض قررنا متابعته في رمضان.

الحلقة 28 مبكية ومؤثرة، هكذا وصفت ريمان التي زارت كثيرا من معالم مصر وكونت صداقات مع عدد من المصريين خلال أحداث بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة على أرض مصر، لافتة إلى أنها عقب انتهاء أحداث الحلقة قرأت ما تيسر لها من القرآن ووهبته لروح المنسي وكل الشهداء الذين ماتوا للدفاع عن أوطاننا العربية من الإرهاب والفكر التكفيري المتطرف، بحسب تعبيرها.

أصدقاء ريمان تابعوا أيضا أحداث الاختيار على مدار شهر رمضان، وبحسب قول أحد أصدقائها لها، بعمل ضابطًا بالجيش الأردني، التقى من قبل بالشهيد المنسي قبل سنوات طويلة خلال زيارة له لمصر، وكان شخصًا خلوقا كما جسدته أحداث المسلسل.