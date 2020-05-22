"المنسي وعلم مصر".. الطفل أحمد يحيي الشهداء على طريقته بعد الحلقة 28 من الاختيار

اجتمعت الأسرة أمام شاشة التلفزيون لمتابعة أحداث الحلقة 28 من مسلسل الاختيار، الكل بات متأثرًا ببشاعة تفاصيل حادث ملحمة البرث وسط كلمات فخر وإعجاب منهم بشجاعة جنودنا البواسل، فإذا بالصغير أحمد ينأى عنهم بعيدًا بعد انتهاء أحداث الحلقة والدموع تنساب من عينيه لما رآه من مشاهد الدماء والقتل، فتح كراسته وأمسك بقلمه وألوانه وبدأ يجسد ما شاهده في رسمة تعبر عما بداخله بطلها الشهيد أحمد المنسي.

رغم صغر سنه الذي لم يتجاوز العاشرة، لم يترك أحمد محمد عبدالعال، حلقة واحدة من أحداث مسلسل الاختيار منذ بداية شهر رمضان، يحرص يوميا على مشاهدتها وسط أسرته، وبحسب تعبيره في حديثه لـ"الوطن" ما دفعه لمتابعة المسلسل هو سماعه كثيرا عن البطل المنسي لم يكن على دراية كافية بما فعله من أجل الوطن وأراد أن يعرف بنفسه تفاصيل بطولته هو وباقي الكتيبة.

بعد نحو شهر من متابعة أحداث المسلسل، تعلم الصغير الطالب في الصف الخامس الابتدائي، معلومات كثيرة عن أرض سيناء وأهمية الجيش في حمايتنا وحماية أرض الوطن، "عرفت إن بلدنا مهمة ولازم ندافع عنها حتى لو هنموت عشان ندفن فيها"، حسب وصفه.

أحمد: اتعلمت ندافع عن أرضنا حتى لو هنموت

حالة من البكاء دخل فيها الصغير أحمد بعد متابعة أحداث الحلقة 28 من المسلسل، لم يتخيل حجم المعاناة التي يعيشيها الجنود من أجل حماية مصر وأهلها، بمجرد أن انتهت الحلقة قرر رسم ما شاهده فيها على ورقة بيضاء في محاولة منه لدعم الشهداء وتحيتهم،"رسمت المنسي وجنبه دبابة وعلم مصر مرفوع في سينا عشان أقول لكل شهيد شكرا لإنك ضحيت بنفسك عشان إحنا نعيش في أمان"، متمنيًا أن تصل رسمته إلى صناع عمل الاختيار.