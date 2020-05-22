زوجة الشهيد امتياز: "الاختيار" نجح في توعية المواطنين.. ولم استطع مشاهدته

بشغف وفخر بتضحيات الأبطال، يتراص المصريون لمشاهدة ملحمة مسلسل "الاختيار"، الذي يجسد سيرة الشهيد أحمد منسي، أحد أبطال القوات المسلحة، قائد الكتيبة 103 صاعقة والذي استشهد في عام 2017، عقب اشتباكات عنيفة مع مجموعة من الإرهابيين يتزعمهم الإرهابي هشام عشماوي.

العميد امتياز كامل، أحد شهداء حادث الواحات الذي نفذه الإرهابي هشام عشماوي، تروي زوجته "سحر" لـ"الوطن"، أنها لم تستطع مشاهدة مسلسل "الاختيار" لأنه سيذكرها باستشهاد زوجها "وهيقلب عليا المواجع، لكن بتابع تعليقات السوشيال ميديا على المسلسل وبتابع مقطفات سريعة"، مؤكدة أن المسلسل نجح في مهمة توعية المواطنين.

"الاختيار أظهر تضحيات الأبطال"، فالمسلسل من ضمن الأعمال الفنية القليلة التي أظهرت بصورة أكثر وضوحا التضحيات والرغبة الحقيقة لدي أبطال الجيش في الحفاظ على الوطن، كذلك أظهر الفكر التكفيري والأساليب الخفية التي يعتمدون عليها لجذب الشباب وخداعهم باسم الدين، "وضح الصورتين للشباب، واعتقد أنهم أصبحوا أكثر وعيا بالتفكيرين وخطورتهم".

فرحة كبيرة عشاتها "سحر" مع سماعها خبر القبض على هشام عشماوي في مايو الماضي، "القبض على عشماوي شفى غليلي"، ورغم أنه قبض عليه ونال جزائه إلا أن كل ذلك لن يعوضها فقدنها أغلى إنسان لها في الحياة، "كنت أتمني أن تتاح لي فرصة الحديث مع عشماوي، حتى أساله كيف تحل لنفسك أن تزهق دماء أبرياء".

واختتمت زوجة الشهيد امتياز، أنه كان يتبع قول الله تعالى "رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه"، ودائما كان على استعداد لتقديم روحه فداء لوطنه وحماية المصريين.