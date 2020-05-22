مصطفى خاطر نجم سينما في الحلقة 28 من "عمر ودياب"

تبدأ أحداث الحلقة 28 من مسلسل عمر ودياب بشجار بين محمد أنور والفنان الذي يؤدي دور المخرج مما يجعله يقرر أنه يختار "أسوأ" شخص في اللوكيشين ليكون هو النجم وبالفعل يختار الفنان مصطفى خاطر لهذا الدور.

ويصبح علي ربيع هو مساعد مصطفى خاطر ويبدأون في مواقف كوميدية بسبب شجارهم مع بعضهم البعض.

ويكتشف علي ربيع علاقة خاله محمد محمود بنهال عنبر والدة مصطفى خاطر حين يجدهم في النادي ثم يراها وهي تأتي لهم بالطعام في الشقة.

ويعرض مسلسل "عمر ودياب"، على قناة الحياة الساعة 9 مساءً، بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، كارولين عزمي، ومن إخراج معتز التوني.

المسلسل يعرض على شاشة on في السادسة والنصف مساءً، ويعاد للمرة الأولى في السادسة والنصف صباحا، والإعادة الثانية في الحادية عشر والنصف صباحا.