فيديو.. تفوق نسائي واضح بوقعات ضحايا "رامز مجنون رسمي" في المياه

استعرض الفنان رامز جلال، أقوى 5 وقعات في بركة المياه للنجوم، ضيوف برنامجه "رامز مجنون رسمي"، وخوفهم أثناء مواجهة فقرة الثعبان، المذاع على شاشة "MBC مصر"، طوال شهر رمضان الكريم.

وحصلت الفنانة فيفي عبده، على المركز الخامس بعدما دخلت في نوبة صراخ، بينما حصلت الفنانة أمينة خليل على المركز الرابع، وحصل الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على المركز الثالث الذي أصر على إيقاع رامز جلال معه في المياه.

وحصل طارق حامد لاعب نادي الزمالك، على المركز الثاني الذي أوقع رامز جلال في بركة المياه، ومعه فريق البرنامج، وحصلت الفنانة سوزان نجم الدين على المركز الأول، التي وقعت بكل ثقة في بركة المياه، ولم تغضب من رامز جلال.

عرض برنامج المقالب الترفيهي "رامز مجنون رسمي"، على "MBC مصر"، بعد أذان المغرب مباشرة، وكان يُعاد في الواحدة بعد منتصف الليل.

ويقدم رامز جلال، برامج المقالب عبر شاشة "MBC مصر"، للموسم الخامس تواليا خلال شهر رمضان الكريم.