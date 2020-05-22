محمد مهران: "قلم نور" كان حقيقي.. وقلت للمخرج مش مشكلة لو فيه مصلحة الشغل

قال الفنان محمد مهران، إن ضربه الفنانة "نور" على وجهه في أحد مشاهد مسلسل "البرنس" كان حقيقيًا.

وأضاف خلال حواره عبر شاشة "اكسترا نيوز": "آه كان بجد، والمخرج قبل المشهد اخدنا على جنب وقعد قال معانا المشهد.. ودي كانت أول مرة أشوفه بيمثل، وسألني لو عندي مشكلة مع القلم، قلتله معنديش لو في مصلحة الشغل".

وحول الفنان محمد رمضان بطل المسلسل، قال إنهما كانا زميلين في معهد الفنون المسرحية: "هو نجم شاطر بيركز يذاكر، ومشهد اتصالي به تليفونيًا قدام فتحي أصعب مشهد عليّ، لأن مراتي كانت رايحة تولد، وأنا كنت هتجنن وأخلص المشهد وأمشي، والمخرج مشكورًا مشاني بعد المشهد، ولحقت ولادة زين ودخلت غرفة العمليات وشفته وهو طالع".