واشنطن تصنف 24 شركة صينية كمنظمات مهددة للأمن القومي الأمريكي

صنفت الولايات المتحدة، 24 شركة صينية حكومية وتجارية كشركات تقوم بأنشطة مهددة للأمن القومي الأمريكي، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين في الأسابيع القليلة الماضية مع انتقاد بومبيو والرئيس دونالد ترامب لتعامل الصين مع التفشي، والولايات المتحدة هي أشد دول العالم تضررا من الجائحة.

وهاجم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الصين مجددا، أمس الأول الأربعاء، بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" واصفا مبلغ ملياري دولار، الذي تعهدت بتقديمه لمكافحة الجائحة، بأنه "لا يذكر"، مقارنة مع مئات الآلاف من الأرواح التي أُزهقت، وتريليونات الدولارات التي أهدرت، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

ورفض بومبيو، ما ذكره الرئيس الصيني "شي جين بينج"، بأن بكين تصرفت بشفافية بعد ظهور التفشي في الصين، وقال إنه إذا أراد شي إظهار ذلك فعليه عقد مؤتمر صحفي والسماح للصحفيين بسؤاله عن أي شيء.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية: "الرئيس شي زعم هذا الأسبوع أن الصين تتصرف بوضوح وشفافية مسؤولة. أتمنى لو كان الوضع كذلك"، مشيرا إلى أن بكين استمرت في حجب عينات الفيروس ومنع الوصول إلى المنشآت لفرض رقابة على النقاش و"أكثر من ذلك بكثير".