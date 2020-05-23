حظك اليوم السبت 23-5-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يعرف بطبيعته القيادية، ويعلم جيدًا كيف يتعامل مع الآخرين، وهو أيضًا طموح ومتفتح العقل ولديه ثقة عالية بنفسه.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ومن السهل أن تحصل على دعم أو نصائح مخلصة فتحقق فائدة ويزداد نفوذك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب والأصدقاء والمعارف.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يوليو.