حظك اليوم الجمعة 22-5-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

تحب إمراة برج الأسد الحياة والمرح وتمتلك ابتسامة مشرقة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل المشروعات يجعل اليوم مناسبا للحصول على دعم أو مساندة من أشخاص مخلصين.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

قد تلتقي بشخص يبحث عن معرفتك وقد تنمو علاقة عاطفية أو تتحول علاقة صداقة لحب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.