حظك اليوم الأربعاء 20-5-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد لديه القدرة على خلق أجواء مميزة له ولمن حوله بسهوله، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وينصحك الفلك بتوخي الحيطة والحذر، وانظر أين تضع قدميك ولا تتسرع في خياراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالتأني في أقوالك وردود أفعالك وتجنب المغامرة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.