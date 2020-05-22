والد شهيد حادث الوحات: "الاختيار" نجح في تجسيد بطولات الجيش والشرطة

بشغف وفخر بتضحيات الأبطال، يتراص المصريون لمشاهدة ملحمة مسلسل "الاختيار"، الذي يجسد سيرة الشهيد أحمد منسي، أحد أبطال القوات المسلحة، قائد الكتيبة 103 صاعقة والذي استشهد في عام 2017، عقب اشتباكات عنيفة مع مجموعة من الإرهابيين يتزعمهم الإرهابي هشام عشماوي.

الشهيد كريم أسامة فرحات نقيب شرطة، من مواليد 1989 ودفعة 2010، أحد شهداء حادث الوحات والتي وقعت في أكتوبر 2017، والتي استمرت نحو 3 ساعات على الأقل من الاشتباكات بين قوات الشرطة والإرهابيين أدت إلى استشهاد نحو 16 من القوات من بينهم الرائد كريم فرحات.

اللواء أسامة فرحات، والد الشهيد كريم، يروي لـ"الوطن"، أن مسلسل الاختيار نجح في تجسيد بطولات الشهداء، وإظهار حقيقة العمليات الإرهابية، وكيف نجح أبطال مصر من الجيش والشرطة من التصدي للجماعات الإرهابية بشجاعة.

"حادث الوحات أظهر البطولات رجال الشرطة".. حيث كانوا في مرمى نيران الإرهاب، أسفل المنطقة الجبلية، ولا يوجد إمداد، وأدوا دورًا بطوليًا، ودافعوا عن أنفسهم، وعن القوات التي عادت، والمصابين، ولم يتراجعوا خلال المواجهة.

آخر لقاء جمع اللواء أسامة مع نجله الشهيد، كان قبل الحادث بساعات، وذلك كان قبل خروجه من المنزل للتوجه لهذه المأمورية، ووجه له عدة نصائح، "قتله خلي بالك من نفسك، وبصفتي ضابط شرطة قتله عدة توجيهات يخلي باله منها، ولكن قضاء الله نفذ".

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دوما يقدر تضحيات أبنائه من رجال الجيش والشرطة، ويحرص على تكريمهم بصفة مستمرة، موضحا أن الرئيس كرم أسرة الشهيد في يناير 2018، في حفل عيد الشرطة.

واختتم فرحات حديثه، أن الشهيد مثلما يكرم أهله في الآخرة، يكرمهم أيضا في الدنيا، مشيرا إلى أن الشهيد، كان يتمنى حج بيت الله الحرام، ولكنه نال الشهادة قبل أداء الفريضة.