في حلقة استشهاده بـ"الاختيار".. رسائل المنسي لرجاله ووصاياه لهم

بعد دقائق من عرض الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل الاختيار، اليوم، سيطر الحزن على جموع المشاهدين الذين توقفت بالنسبة لهم عقارب الساعة بينما تسارعت نبضات قلوبهم مع سقوط شهداء الكتيبة 103 بكمين البرث واحدا تلو الآخر، وذخيرتهم التي رغم نفادها إلا أن شجاعتهم وبسالتهم مازالت مستمرة أمام رصاصات الإرهاب الغاشم في ملحمة البرث.

وقبل استشهاد منسي في ملحمة كمين البرث، وجه عدة رسائل لجنوده بالإضافة إلى وصيته، حيث تحدث لهم قائلًا: "واضح إنها المرة دي مش زي كل مرة يا رجالة، العيال دي ماتخشش الكمين.. على العهد يا رجالة، كل واحد سلاحه في إيده لآخر طلقة، مايخدوش حد مننا يا رجالة لا حي ولا شهيد".

كذلك أبلغهم بوصيته قبل الاستشهاد والتي طلب من الجميع تنفيذها له: "ادفنوني بالأفارول والشهيد لا بيتغسل ولا بيتكفن".

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.