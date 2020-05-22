خوف رقية من مواجهة عمرو في الحلقة 29 من لعبة النسيان
كتب:
منة الصياد
11:52 م | الجمعة 22 مايو 2020
بدأت أحداث الحلقة 29 من مسلسل لعبة النسيان، بتذكر رقية (دينا الشربيني) تورطها في قضية قتل تيمور بن خالد (أحمد داوود)، مع زوجها أمجد (أحمد صفوت)، وشقيقه نادر (علي قاسم).
وتحاول رقية، الهرب من مواجهة عمرو توأم خالد، بعد أن تذكرت أنها كانت شريكة في خيانة شقيقه، والتسبب في قتله.
ويسيطر على رقية شعور الخوف من مواجهة نادر ووالده يحيى الشيال (محمود قابيل)، واعترافها لهم بتذكرها ما حدث، لأنهما هدداها في حال تذكرها للماضي، سيقومان بحرمانها من ابنها يحيى.
مسلسل لعبة النسيان، يعرض على "MBC مصر" الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الساعة 4:30 مساء، وعلى "MBC مصر 2" الساعة 1 صباحا، والإعادة الساعة 2 عصرا، والساعة 8 مساء.
ويشارك في بطولة مسلسل لعبة النسيان، دينا الشربيني، أحمد داوود، محمود قابيل، إنجي المقدم، علي قاسم، وأسماء جلال، ومن إخراج أحمد شفيق.