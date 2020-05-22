خوف رقية من مواجهة عمرو في الحلقة 29 من لعبة النسيان

بدأت أحداث الحلقة 29 من مسلسل لعبة النسيان، بتذكر رقية (دينا الشربيني) تورطها في قضية قتل تيمور بن خالد (أحمد داوود)، مع زوجها أمجد (أحمد صفوت)، وشقيقه نادر (علي قاسم).

وتحاول رقية، الهرب من مواجهة عمرو توأم خالد، بعد أن تذكرت أنها كانت شريكة في خيانة شقيقه، والتسبب في قتله.

ويسيطر على رقية شعور الخوف من مواجهة نادر ووالده يحيى الشيال (محمود قابيل)، واعترافها لهم بتذكرها ما حدث، لأنهما هدداها في حال تذكرها للماضي، سيقومان بحرمانها من ابنها يحيى.

مسلسل لعبة النسيان، يعرض على "MBC مصر" الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الساعة 4:30 مساء، وعلى "MBC مصر 2" الساعة 1 صباحا، والإعادة الساعة 2 عصرا، والساعة 8 مساء.

ويشارك في بطولة مسلسل لعبة النسيان، دينا الشربيني، أحمد داوود، محمود قابيل، إنجي المقدم، علي قاسم، وأسماء جلال، ومن إخراج أحمد شفيق.