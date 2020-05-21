دينا الشربيني تنتهي من تصوير مسلسل "لعبة النسيان"

انتهت الفنانة دينا الشربيني من تصوير أحداث مسلسلها الجديد "لعبة النسيان"، ومن المقرر كشف مفاجآت خلال الحلقات الأخيرة .

تدور أحداث المسلسل بعد أن تستيقظ رقية بعد غيبوبة 4 أشهر، فتكتشف أنها لا تتذكر أي شيء حدث في الست سنوات الأخيرة من عمرها، وأنها تسببت في مقتل زوجها بسبب خيانتها.

ويضم المسلسل عدداً من النجوم منهم دينا الشربيني، محمود قابيل، رجاء الجداوي، إنجي المقدم، أحمد داود، أسماء جلال، أحمد صفوت، هديل حسن، علي قاسم، الطفل آدم وهدان، حسن مالك، أسماء أبواليزيد، مريم الخشت، وهو من تأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.