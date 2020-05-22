يسرا تواجه أشقاءها بما فعلته ضمن الحلقة 29 من "خيانة عهد"

شهدت أحداث الحلقة 29 من مسلسل "خيانة عهد"، تصفية عهد "يسرا" الحسابات، وإخبار أشقاءها بما فعلته معهم.

وخلال الخلقة، صفعت يسرا، شقيقتها فرح "حلا شيحة" في النيابة، بعد مواجهتها بقتلها لابنها هشام "خالد أنور"، حيث قالت يسرا لحلا على الحقيقة، وأنها وراء توريطها في قضية المخدرات لتدخل السجن، وتتعذب لأن الموت بالنسبة لها رحمة.

وتضمنت الحلقة، مواجهة يسرا لمروان "خالد سرحان"، بما فعله وأنها السبب في قتله لزوجته نادية "عبير صبري"، كما أنها مسحت الفيديو الفاضح لعبير صبري، حتى لا ينجو خالد سرحان من حبل المشنقة، وتسجل القضية دفاع عن الشرف.

كما تصمنت أحداث الحلقة، طعن شيرين "جومانا مراد" لبيومي فؤاد، عندما كانت تحاول قتل عهد، لتنتهي الحلقة بذلك.

مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا وحلا شيحة وبيومي فؤاد وخالد أنور وخالد سرحان وجومانا مراد وهنادي مهنا وتيام قمر واخراج سامح عبدالعزيز.