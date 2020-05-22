خالد سرحان: أحداث "خيانة عهد" ليست خيالية وبعضها من الواقع

قال الفنان خالد سرحان، إن أحداث مسلسل "خيانة عهد" ليست خيالية، وهناك مثل تلك القصص على أرض الواقع، وأكثر في صفحات الحوادث، أنه لا يوجد مشهد سهل في مسلسل "خيانة عهد "، وأن كل المشاهد كانت صعبة.

وأضاف "سرحان"، خلال حواره لفضائية extra news، أن من أهم ما ركز عليه في تجسيد شخصي "مروان" ، هو أن تكون الشخصية طبيعية جدا، دون أن يشعر الجمهور بتكلف زائد في تقديم الدور، لافتا إلى أن طبيعية الشخصية في المسلسل، جاءت من رغبة المخرج سامح عبد العزيز، لانه يحب أن تكون الشخصية صادقة جدا.

وأشار إلى أن شخصية الفنانة حلا شيحا وراء الكواليس تمتاز بالطفولة، لافتا إلى أن أحداث المسلسل ليست بالخيال، وأن هناك مثل تلك القصص على أرض الواقع وأكثر، موضحا أنه على الرغم من ابتعاد الفنانة حلا شيحا عن التمثيل لسنوات، إلى أنها قدمت دورا جيدا سيكون نقلة فنية جيدة لها.

وأكد أن من أهم ما ركز عليه في تجسيد شخصية "مروان"، هو أن تكون الشخصية طبيعية جدا، دون أن يشعر الجمهور بتكلف زائد في تقديم الدور، لافتا إلى أن طبيعية الشخصية في المسلسل، جاءت من رغبة المخرج سامح عبد العزيز، لانه يحب أن تكون الشخصية صادقة جدا.

ومسلسل خيانة عهد بطولة يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، بيومي فؤاد، وهو من تأليف أحمد عادل، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.