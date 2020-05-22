أحمد جمال: نجاح أغنية "احنا مش بتوع حداد" دفعنا لإنتاجها فيديو

قال الفنان أحمد جمال، مغني أغنية "احنا مش بتوع حداد"، إن الأغنية جاءت لتمجيد شهداء القوات المسلحة، بمشاركة حمزة أحمد منسي، حيث كانت تلك الأغنية، طلبا من زملاء الشهيد في القوات المسلحة، وبدأ العمل على الأغنية، في ثاني أسبوع بشهر رمضان الكريم: "كنت حابب أني ألحن الأغنية لأني حسيتها أوي".

وأضاف "جمال"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه لم يكن في الحسبان تحويل الأغنية إلى فيديو، بينما بعد نجاحها بين الكثير من المواطنين، سعى طاقم العمل إلى الاستعانه بابن الشهيد أحمد منسي، لتصوير الفيديو، موضحا أن الكثير من طاقم عمل الفيديو، تركوا مشروعاتهم فور علمهم بأن العمل سيتضمن تخليد لذكرى بطولات القوات المسلحة، ومنهم الشهيد أحمد منسي.

وأكد أن "حمزة" لم يكن على وعي كامل بالفيديو، نظرا لسنه الصغيرة، بينما عندما يشتد عوده، سيعلم ما فعله والده ويفخر به أكثر.