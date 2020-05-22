الحلقة 29 من الإختيار توثق جنازة شهداء ملحمة البرث

وثقت الحلقة 29 من مسلسل الاختيار جنازة شهداء الهجوم الإرهابي الذي تعرض له كمين البرث بشمال سيناء.

وشهدت أحداث الحلقة عرض مشاهد حقيقية من مختلف المحافظات لجنازة شهداء ملحمة البرث التي شارك بها عدد كبير من المواطنين.

يذكر أن مسلسل الاختيار، يسرد قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي اُستشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017.

والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.