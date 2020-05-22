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الحلقة 29 من الإختيار توثق جنازة شهداء ملحمة البرث

كتب:

حاتم سعيد حسن
09:25 م | الجمعة 22 مايو 2020
مسلسل الاختيار

مسلسل الاختيار

وثقت الحلقة 29 من مسلسل الاختيار جنازة شهداء الهجوم الإرهابي الذي تعرض له كمين البرث بشمال سيناء.

وشهدت أحداث الحلقة عرض مشاهد حقيقية من مختلف المحافظات لجنازة شهداء ملحمة البرث التي شارك بها عدد كبير من المواطنين.

يذكر أن مسلسل الاختيار، يسرد قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي اُستشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017.

والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز. 