الحلقة 29 توثق عملية الأخذ بثأر شهداء كمين البرث

عرضت أحداث الحلقة 29 من مسلسل الاختيار عملية رجال القوات المسلحة المصرية للثأر للشهيد أحمد منسي وشهداء كمين البرث، بمهاجمة التكفيريين من خلال سلاحي المدفعية والقوات الجوية في شمال ووسط سيناء.

وتم خلال الحلقة عرض مشاهد حقيقية لعمليات القوات المسلحة التي نفذتها لأخذ ثأر الشهداء في ملحمة البرث، كما تم عرض مهاجمة رجال الشرطة المصرية للتكفيريين بالواحات وسقوط عدد من شهداء الشرطة في الواحات.

يذكر أن مسلسل الاختيار، يسرد قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي اُستشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017.

والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.