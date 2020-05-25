البنوك إجازة 9 أيام.. تعمل ايه لو عايز تحول فلوس؟

قرر البنك المركزي تعطيل العمل في البنوك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 24 مايو، وحتى يوم الخميس 28 مايو بمناسبة عيد الفطر، وستعود البنوك للعمل اعتبارا من يوم الأحد 31 مايو.

وذلك يعني تعطل العمل بالبنوك لمدة 9 أيام من الجمعة 22 مايو حتى السبت 30 مايو، ورصدت "الوطن" وسائل لتحويل الأموال، وقت إجازة البنوك:

إتصالات كاش

يمكن من خلاله تحويل النقود عن طريق الموبايل لأي رقم في مصر و تسديد الفاتورة أو شحن رصيد أو الشراء عبر الانترنت عن طريق بطاقة كاش (VCN) الائتمانية بدون قلق من سرقة بيانات الكارت الائتماني.

التطبيق متاح 24 ساعة، ورسوم الخدمة 1% من قيمة أي سحب كاش عند السحب من فرع اتصالات، ولايوجد رسوم للتحويل لأي محفظة في مصر، ولا يوجد رسوم لإصدار كارت الراء أونلاين،

فودافون كاش

الخدمة عبارة عن محفظة إلكترونية لتحويل الأموال، لأي شخص مشترك بالخاصية ذاتها، ولتحويل الأموال عبر "فودافون كاش"، يجب الاشتراك في الخدمة للطرفين، وأنّ يكون الخط باسم الطرفين، ويمكن استخدام فودافون كاش من أي ماكينة ATM أو فروع فودافون.

لايوجد رسوم للإيداع، ورسوم السحب 2% بحد أدنى 3 جنيهات، وعند السحب أي مبلغ من 5 حتى 15 جنيها يتم خصم جنيهات، وعند سحب أي مبلغ أكثر من 150 جنيها يتم خصم 2% من قيمة المبلغ.

والحد الأدنى للتحويل عن طريق خدمة ڤودافون كاش 5 جنيهات و حد أقصى 6000 جنيه.

وللاشتراك في الخدمة يتم التوجه لفرع فودافون بالبطاقة، ويتم الاشتراك في الخدمة، ثم تصل رسالة تضع من خلالها الرقم السري المكون من 6 أرقام.

اورانج كاش

تقدم الشركة خدمة اورانج كاش لتحويل الأموال وسحبها ودفع الفواتير وشحن الرصيد، ويمكن الاشتراك في الخدمة من خلال أي فرع للشركة، ثم تصلك رسالة تحتوى على رقم سري يجب تغييره قبل البدء في استخدام الخدمة.

الحد الأدنى لأى عملية هو 5 جنيهات، وحد السحب اليومي للحساب الواحد من ماكينات الصراف الآلي 20,000 جنيه، و من المنافذ المختلفة 30,000 جنيه، ويحق للعميل فتح 3 محافظ من 3 أرقام مختلفة.

We Pay

تقدم الشركة المصرية للاتصالات We، خدمة المحفظة الإلكترونية We Pay، يمكن من خلالها تحويل الأموال وسحبها ودفع الفواتير أو شحن الرصيد، ويمكن الاشتراك في الخدمة من خلال فروع We، أو الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.

والحد الأقصى للتعاملات اليومية والشهرية للمحفظة 10 آلاف جنيه.

خدمة Bee

يمكن من خلال خدمة Bee تسديد وتحويل الأموال في أي وقت ولأي مكان يقبل Bee كوسيلة دفع، وتتوفر الخدمة في المنافذ وصيدليات وسوبر ماركت وكشك، كما يمكن تحويل الأموال والشحن ودفع الفواتير من خلال تطبيق الخدمة للهواتف الأندرويد وios، وللتعرف على أقرب منفذ للخدمة، يمكن الاتصال بـ16233.