10 فنادق بجنوب سيناء تستقبل الزائرين خلال عيد الفطر

قال اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، إن 10 فنادق استوفت الشروط والضوابط الخاصة بالسلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وذكر المحافظ أن هذه الفنادق بدأت تستقبل الزائرين بالفعل لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، مع إخطار جميع النزلاء بالقواعد والضوابط الخاصة بالإجراءات الاحترازية، وضرورة إلزامهم باتباعها.

وأوضح المحافظ أنه جرى تدريب العاملين بهذه الفنادق على طرق التعامل مع النزلاء في ظل جائحة كورونا، وارتداء الكمامة والقفازات، وأهمية غسل الأيدي، والتطهير الشامل بانتظام.

وقال إن إدارة كل فندق ستلتزم بتشغيل 50% من حجم العمالة وعمل إجراء الـ"rapid test" للعائدين من إجازاتهم قبل استلام العمل، وكذلك عند مغادرتهم للفندق قبل الإجازات، وستلتزم بعدم تشغيل كبار السن أو من يعانون من أمراض مزمنة.

وأضاف المحافظ أن جميع هذه الفنادق قامت بتوفير أجهزة تعقيم في المداخل، لتعقيم شنط النزلاء قبل الدخول للفندق، مع وضع معقمات لليدين في كافة المناطق بها، وقياس الحرارة لكل من العاملين للزائرين والعاملين بشكل دوري يوميًا، وتوفير عيادة طبية بكل فندق، وتوافر طبيب بها، للتعامل الفوري في حالة الاشتباه بوجود أي حالة مصابة، مع توفير غرف للعزل داخل الفندق.

وقال المحافظ، إن الغرف الفندقية تتسع لفردين فقط واصطحاب طفل واحد في حالة الأسرة، مشيرًا إلى تطهير الغرف بشكل يومي، واتباع تعليمات وزارة الصحة والتخلص من النفايات بشكل آمن، مع إجراء التطهير الدوري لحمامات السباحة، واتباع قواعد التباعد بين النزلاء بجميع المناطق داخل الفندق.