أحمد خالد صالح: نحتاج لمزيد من الأعمال الدرامية الوطنية

قال الفنان أحمد خالد صالح، إنه سعيد بظهوره في مسلسل الاختيار، وطالب بإنتاج مثل تلك الأعمال الدرامية الوطنية مرات أخرى حتى تصل للجميع.

وأضاف "صالح"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن الأعمال الدرامية بصفة عامة تتطلب من الممثلين تصديق الشخصية والإيمان بها حتى يجسدوها في العمل، وتضمن مسلسل الاختيار الكثير من القصص الحقيقية التي لا يوجد فيها تمثيل، وتابع : "كل العاملين بالعمل كانوا بيشتغلوا فيه وهما مقتنعين أنهم بيأرخوا لبطولات لجيلنا وللي بعدينا".

وأوضح أن تمثيله لدور "النقيب يوسف" كان مسؤولية صعبه استغرقت منه الكثير من الوقت حتى تظهر بذلك الشكل النهائي، مضيفا : "أي ممثل كان هيتقدمله الدور كان هيسعي ليظهره في أحسن شكل".