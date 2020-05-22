فيديو.. "الاختيار" ينفرد بلحظة إعدام الإرهابي هشام عشماوي

انفرد مسلسل "الاختيار"، في حلقة اليوم، بإذاعة مشهد إعدام المجرم الإرهابي هشام عشماوي، وهي الواقعة الأولى من نوعها، التي يذيع عمل درامي وفني، مشاهد إعدام حقيقية.

وظهر الإرهابي هشام عشماوي في الفيديو، مرتديا البدلة الحمراء الخاصة بالإعدام، قبل شنقه بلحظات، ويتم سؤاله "توصي بحاجة ياهشام؟ فيرد بلا.. ليك مطالب؟ فيرد بلا.. عاوز تقول أي حاجة.. ليرد: "مبقاش ينفع".

الإرهابي هشام عشماوي، المتورط في 54 قضية، والذي تم تنفيذ حكم الإعدام ضده في مطلع مارس الماضي بعد أخذ رأي المفتي فيه، خطط لمحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم لشل الجهاز الأمني بالبلاد، لم تكن تلك هي الجريمة الوحيدة التي ارتكبها عشماوي، حيث وجهت له في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "بيت المقدس"، مع أكثر من 200 متهما آخرين، تهم ارتكاب 54 عملية إرهابية، وأبرزها وفقا لنيابة أمن الدولة العليا، كالتالي:

- المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5 سبتمبر 2013 برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله على أن يتولى أحد أفراد التنظيم الإرهابي تنفيذ العملية كفرد انتحاري يستقل السيارة المفخخة ويفجرها أثناء مرور الموكب.

- اشتراكه في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013.

- ضلوعه بالاشتراك في تهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس المُكني "أبو أسماء" من داخل إحدى المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية بعد إصابته بشظايا متفرقه بجسده والمتحفظ عليه بحراسه شرطية، وذلك بالاشتراك مع أفراد آخرين من التنظيم الإرهابي.

- تولى الإرهابي المذكور قيادة المجموعة الإرهابية المنوه عنها خلفا للُمكنى "أبو محمد مسلم" ونهج استخدام تكتيك "الصيد الحر" خلال النصف الثاني من عام 2013 والمتمثل في التحرك بسيارة على الطرق المختلفة بنطاق الجيش الثاني واستهداف المركبات العسكرية "أفراد – نقل" أثناء تحركها باستخدام الأسلحة النارية.

- استهداف إحدى السيارات العسكرية والتي كان يستقلها 5 أفراد تابعين للقوات المسلحة في أثناء تحركها بطريق الصالحية الجديدة.

استهداف سيارة عسكرية أخرى يستقلها ظابط ومجند سابق وأربعة جنود بالكبينة الخلفية حال تحركها بطريق الصالحية الجديدة وبذات الكيفية المذكورة وكذا استهدافه سيارة تلر "ناقلة دبابات" محمل عليها دبابة إم 60 بطريق "القاهرة ـ الإسماعيلية"، واستهدافه لإحدى السيارات العسكرية، والتي كان يستقلها ضابط ومجند سائق أثناء تحركها بطريق "القاهرة ـ الإسماعيلية"، وأدى ذلك إلى استشهاد مستقلي هذه السيارات من الضباط والأفراد وتدمير هذه السيارات.

- استهدافه مع آخرين من عناصر التنظيم الإرهابي عدد من المباني الأمنية بالإسماعيلية، بتاريخ 19 أكتوبر 2013 ومن خلال سيارة مفخخة.

- اشتراكه مع آخرين في عملية استهداف عدد من المباني الأمنية بأنشاص بتاريخ 29 ديسمبر 2013.

- استهدافه لمدرعتين تابعتين لوزارة الداخلية وتدميرها حال اعتراضهما للسيارة التي كان يستقلها وأخرين من التنظيم الإرهابي بشرق مدينة بدر طريق "القاهرة - السويس".

- استهداف سيارة تابعه لعناصر حرس الحدود والالتفاف حول تبه جبلية والاختفاء خلفها ثم استهدافها بمجرد وصولها لمنطقة الكمين المخطط وقتل جميع أفرادها والاستيلاء على كل الأسلحة التي بحوزتهم.

- تولى إمارة تنظيم أنصار بيت المقدس عقب مقتل الإرهابي المُكنى "أبو عبيدة" وقبل انتقاله رفقه عناصر التنظيم التابعين له من المنطقة الجبلية بالعين السخنة إلى عناصر التنظيم بالصحراء الغربية، والتمركز في بادئ الأمر في منطقة "البويطي" ثم الانتقال إلى التمركز شرق نقطة حرس حدود "الفرافرة".

- ضلوعه بالرصد والاستطلاع ووضع مخطط استهداف وتنفيذ الهجوم الإرهابي على نقطة حرس حدود "الفرافرة"، وقتل جميع ضباطها وأفرادها وتفجير مخرن الأسلحة والذخيرة بها بتاريخ 19 يوليو 2014.

- المشاركة فى عمليات قنص لغرف أمن بوابات الوحدات العسكرية المنتشرة في محيط مناطق "أبو صوير ـ الصالحية - القصاصين".

- استهداف كمين شرطة مدنية بمنطقة أبو صوير.

- تسلله إلى الأراضي الليبية عقب ارتكاب الواقعة المبينة بالبند السابق رفقة بعض عناصر التنظيم، وأقام تحت شرعية تنظيم أنصار الشريعة بمدينة أجدابيا ذات المرجعيه الفكرية لتنظيم القاعدة.

- تأسيس حركة "المرابطون" المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابي.

- تدبير حادث الواحات في يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بعدما نشبت اشتباكات بالأسلحة النارية بين قوات الشرطة، وعناصر إرهابية بالكيلو 135 بطريق الواحات، تسببت في استشهاد 16 فردًا، وإصابة 13 آخرين.

- تفجير مديرية أمن القاهرة، يوم 24 يناير 2014، ما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص، وإصابة 76 آخرين.

- تفجير مديرية أمن الدقهلية، بالمنصورة في 24 ديسمبر 2013، ما أسفر عن استشهاد 16 وإصابة 150 آخرين.

- التوجيه باغتيال الشهيد المقدم محمد مبروك، الضابط بجهاز الأمن الوطني ومسؤول ملف الإخوان بالجهاز، على يد مجهولين "ملثمين" أطلقوا عليه النار من أسلحتهم الآلية، في أثناء خروجه من منزله متوجها لمقر عمله بمدينة نصر، في نوفمبر 2013.

مسلسل الاختيار يجسد قصة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي والإرهابي هشام عشماوي وهو من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز ومها نصار، من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.