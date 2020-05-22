بالصور.. تعقيم مستشفى العلمين النموذجي ضد فيروس كورونا

أكد الدكتور محمد ظريف مدير مستشفى العلمين النموذجي، تعقيم جميع غرف وأروقة المستشفى بمواد مكافحة العدوى ضدر فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بمطروح، وذلك عقب الانتهاء من إخلاء المستشفى من جميع مرضى كورونا.

وقال "ظريف"، اليوم، إن أعمال التعقيم تجرى تحت إشراف القسم الوقائي بمديرية الصحة بمطروح، ومتابعة محمد حجازي مراقب الأمراض المعدية، وعضوية فريق مكافحة العدوى بالمستشفى.وأضاف أن الفريق الوقائي استمر على مدار 48 ساعة تطهير وتعقيم كل سنتيمتر داخل المستشفى والفراغات المحيطة بها والممرات الخارجية، لإنتهاء فترة العزل.

ورصدت "الوطن" بالصور أعمال تعقيم مستشفى العلمين النموذجى بمواد مكافحة العدوى، من خلال فريق القسم الوقائي لموجهة فيروس كورونا.