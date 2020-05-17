جامعة الأزهر: استقبلنا 101 مصابا بكورونا بالمستشفى التخصصي

أعلن الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية عن استقبال مستشفى الأزهر التخصصي لنحو 101 مريضاً من مصابي فيروس كورونا المستجد منذ بدء تشغيلها كمستشفى عزل لعلاج مصابي كوفيد 19 من منسوبي الجامعة والمرضى المصابين بفيروس كورونا.

و قد وجه نائب رئيس الجامعة التحية و الشكر للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر على ما وفراه من إمكانيات طبية متقدمة لعلاج المرضى وحماية الأطقم الطبية.كذلك تقدم بخالص الشكر للأطقم الطبية وأسرهم وزملائهم لدعمهم فى أداء واجبهم على الوجه الأكمل خلال تلك الفترة.

و أوضح أن المستشفى منذ تجهيزها كمستشفى للعزل بدأت باستقبال أول حالة في 25 من إبريل الماضي وتوالت بعدها الحالات وخلال تلك الفترة تم بالفعل خروج 4 حالات بعد التأكد من تمام شفائهم وإجراء كافة الفحوصات الطبية التى أثبتت سلبية حملهم للفيروس، وجارى استمرار تقديم الخدمة الطبية اللازمة لعلاج 97 حالة أخرى بالمستشفى وهو ما يتم بأيدي فريق طبي متخصص من أطباء جامعة الأزهر.