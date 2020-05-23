بالصور.. مطروح تكثف من جهود تطهير وتجميل الشوارع ليلا

يكثف فرق الطوارىء بمركز ومدينة مرسى مطروح، من أعمال النظافة والرش والتطهير للأحياء والمناطق السكنية في المدينة خلال فترة الحظر.

وقال اللواء وليد المعداوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مرسى مطروح، إن فرق الطوارىء تبذل جهود كبيرة في الفترة المسائية بعد الإفطار بشكل يومي، في أعمال النظافة والتطهير لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن فرق الطوارىء تجرى ،اليوم، أعمال النظافة في 3 مناطق رئيسية وسط مدينة مرسى مطروح، وحي شرق، وتقوم بإزالة القمامة والنظافة العامة بالسوانى وعلم الروم وشارع المحطة، وحي الزهور الكيلو 4 وحتى المنطقة السكنية فى الكيلو 2 بجوار موقف مطروح العمومي.