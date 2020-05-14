علي جمعة: الله تعالى أتم دينه لسيدنا محمد وموسى في 10 ذي الحجة

استكمل فضيلة الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، قصة سيدنا موسى وفتنة السامرية الذي صنع لبني إسرائيل عجلا له خوار، قائلا إنّ الاعتكاف والخلوة والبعد عن الأنام وقلة الطعام وقلة الكلام من سُنن الأنبياء، في بعض الأحيان يستشعر النبي الأُنس بالله ويريد أن يغلق باب الخلق وأن يكون منفردا مع ربه، وتلك هي حقيقة الاعتكاف أو الخلوة، موضحا أنّ الاعتكاف جزءا من العبادة.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "مصر أرض الأنبياء"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنّ سيدنا موسى قد يكون هذا المعنى ينطبق في حقه أتم كونه كليم الله تكليما، ولذلك لما سأل الله موسى "وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى"، قال "هِيَ عَصَايَ" كان هذا الرد كاف، ولكنه قال "هيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى"، فتساءل العلماء لِما فعل سيدنا موسى هذا فقالوا لمعنى طول الأُنس بالحديث مع الله.

وأوضح أنّ سيدنا موسى أخبر بني إسرائيل وكانت تصرفاته كلها حينئذ بالوحي، فأوحى الله له لما رأى اشتياقه لهذه الخلوة والأُنس بالله سبحانه وتعالى، فأذن له ذلك كما قال بعضهم في شهر أول القعدة "وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً"، ثم قال "وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ"، فتم ميقات ربه 40 ليلة أي 10 ذي الحجة، موضحا أنّ 10 ذي الحجة هو عيد الأضحى، كما أنّ 10 ذي الحجة هو اليوم الذي أتم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم دينه.