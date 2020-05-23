مخرج "البرنس": محمد مهران كان يحتاج مناخ جيد ليظهر شخصيته وموهبته

قال المخرج محمد سامي، مخرج مسلسل "البرنس"، إن الفنان محمد مهران، ممثل جيد جدا، ويمتلك موهبة كبيرة وإحساس كبير، وكان يحتاج مناخ جيد ليظهر شخصيته وموهبته، لكنه مع أول فرصة، كان على قدر مسؤوليتها، وأثبت أنه على قدر الثقة، والفترة المقبلة ستكون انطلاقته الحقيقية، وهو شخص مجتهد ويذاكر جيدا.

وأضاف سامي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الفنان محمد مهران نجم كبير، ولا يحتاج لنصائح، لكنه يحتاج لدعم ومساندة، مشيرا إلى أن تجربته مع الكتابة والإخراج مختلفة عن تجربة الإخراج بمفردها، "لما بكتب حاجة وأروح أخرجها بتختلف واللي بشوفه بكتبه، وأي مؤلف بيسرح بخياله وبيكتب حاجة هيخرجها غيره، ولكن أنا المخرج والمؤلف بتفرج على المسلسل وبيتكتب على الورق وبروح أنفذه".

وتابع سامي: "وأنا بفكر في النجوم مش بفكر في النجوم نفسهم أنا بفكر في الشخصيات نفسها، وإزاي الناس تصدقها وتعيش معاها، ومحمد رمضان ساعدنا ندي مساحات وفرص وأدوار للناس بمساحات كبيرة ومكانش عنده أنانية أو نرجسية، والكواليس والروح كانت حلوة جدا".