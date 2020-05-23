أكثر من 335 ألف وفاة حول العالم جراء كورونا

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حول العالم، إلى 335 ألفا و538 شخصا على الأقل، منذ ظهور الوباء في الصين، في ديسمبر الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وذكر تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، استنادا إلى مصادر رسمية، أمس الجمعة، أنه تم تسجيل أكثر من خمسة ملايين و158 ألفا و750 إصابة معلنة، في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشي الفيروس.. تم الإعلان عن تعافي مليون و937 ألفا و200 حالة منها.

وقالت "فرانس برس"، إنه منذ التعداد - الذي أجري قبل 24 ساعة - تم تسجيل 5784 وفاة جديدة و109 آلاف و329 إصابة جديدة بالفيروس حول العالم.