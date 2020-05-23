في الحلقة 29 من جمع سالم.. زينة تكتشف أن سارة شقيقتها الثالثة

شهدت الحلقة الـ29 من مسلسل جمع سالم، خضوع والدة سارة "ملك قورة"، لعملية قلب مفتوح على يد الدكتورة مريم "زينة"، بسبب تدهور حالتها الصحية، لكن تتوفي والدة سارة في غرفة العمليات، وتحزن عليها مريم بشدة، بسبب صدقتها لابنتها، وانهارت ملك فور علمها بخبر الوفاة.

ثم يخبر الدكتور عادل، "مريم" أن سارة هي شقيقتها الرابعة، بعد اكتشافها في الحلقات السابقة، أن لديها شقيقين يونس"محمد شاهين"، والشيخ يوسف "محمد عادل"، وقام بتبنيها هو وزوجته، لأن لم تتكمن من الانجاب بعد فقدانها للجنين.

يناقش المسلسل، قضية التبني والمشكلات داخل الأسرة المصرية في إطار درامي، وذلك من خلال قصة طبيبة القلب مريم، التي تواجه أمورا شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.

مسلسل "جمع سالم"، بطولة زينة، دلال عبدالعزيز، ريم البارودي، محمد شاهين، محمد علاء، ورنا سماحة، تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان ‏حداد.