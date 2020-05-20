مفاجأة في الحلقة 26 من جمع سالم.. فوزي حرب العم الحقيقي لزينة وأشقائها

شهدت الحلقة الـ26 من مسلسل جمع سالم، تطورات مهمة، إذ أخبر يونس "محمد شاهين"، شقيقته الدكتورة مريم "زينة"، وشقيقه الشيخ يوسف "محمد عادل"، أن الصورة التي عثر عليها في منزل فوزي حرب "سامح الصريطي" هي صورة عمهم "الحارث" لتؤكد له مريم أن فوزي حرب هو عمهم.

وطلب الشيخ يوسف من الشرطة مساعدته هو وأشقائه، من أجل إيقاع فوزي حرب في فخ، وبالفعل تذهب الشرطة إلى منزل فوزي حرب بتهمة الإتجار في الآثار، وجرى تفتيش فيلاته ولكنها لا تجد دليلا ضده بعد تفتيش الفيلا.

كما طلبت الشرطة من الشيخ يوسف مساعدته في تسليم شقيقه يونس، وذلك لارتكابه العديد من جرائم السرق، وطلب يوسف من شقيقه تسليم نفسه، إلا أنه يرفض ويستمر في رغبته في السفر للخارج.

يناقش المسلسل، قضية التبني والمشكلات داخل الأسرة المصرية في إطار درامي، وذلك من خلال قصة طبيبة القلب مريم، التي تواجه أمورا شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.

مسلسل "جمع سالم"، بطولة زينة، دلال عبدالعزيز، ريم البارودي، محمد شاهين، محمد علاء، ورنا سماحة، تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان ‏حداد.