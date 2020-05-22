في الحلقة 28 من جمع سالم.. صابر ينقذ شقيقه بالتبني يونس من قضية القتل

شهدت الحلقة الـ28 من مسلسل جمع سالم، معرفة صابر نجل عباس "أحمد صيام" أن الممرضة التي أحبها هي من قتلت السيدة المتهم شقيقه بالتبني يونس "محمد شاهين" بقتلها، ويقرر صابر أن يخبر الشرطة بالحقيقة ويبلغ عن حبيبته.

وتعترف الفتاة التي أحبها صابر للشرطة أنها قتلت السيدة دون قصد أو سبق إصرار، حيث كانت تسرق المجوهرات والأخيرة استيقظت فجأة، فحاولت إسكات صراخها لكنها قتلتها بالخطأ.

كذلك تعرض الشيخ يوسف "محمد عادل" للضرب على أيدي مجرمين وهو مع شقيقته الدكتورة مريم "زينة"، وينقذه شقيقه يونس "محمد شاهين" بعد إخلاء سبيله وتبرئته من جريمة القتل.

يناقش المسلسل، قضية التبني والمشكلات داخل الأسرة المصرية في إطار درامي، وذلك من خلال قصة طبيبة القلب مريم، التي تواجه أمورا شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.

مسلسل "جمع سالم"، بطولة زينة، دلال عبدالعزيز، ريم البارودي، محمد شاهين، محمد علاء، ورنا سماحة، تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان ‏حداد.