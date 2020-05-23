طوارئ في مياه المنوفية استعدادا لاستقبال عيد الفطر

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك .

وشدد "نجيب" على ضرورة انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، كما أمر برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات.

وتستقبل الشركة شكاوى عملائها علي رقم الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى وكذلك أرقام مباشر 0482175428 - 0482175042 بالإضافة إلى رقم الواتس آب 01220906668 وذلك لحلها فورًا خاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو جودة المياه.