محافظ القليوبية يهنئ أبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

تقدم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بأسمى آيات التهاني القلبية، وأطيب الأمنيات، لقيادات القليوبية، ولأبناء المحافظة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

جاء فيها: "يسعدنى ويشرفنى أن أتقدم بخالص التهنئة القلبية لجميع القيادات بالجهاز التنفيذي للمحافظة، ولجميع العاملين بالقطاعات الخدمية، وقطاعات المرافق بنطاق المحافظة، ولأبناء ومواطني المحافظة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، اعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات والسعادة والتوفيق، لنحقق لمصرنا الغالية المزيد من الرقي والتقدم والازدهار، في ظل القيادة الرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي".